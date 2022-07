EDITO | Un an après les inondations de juillet 2021 en Wallonie  : ouvrir la porte des souvenirs

Incrédule devant les premières images: ces personnes bloquées sur les toits ne pouvant être secourues, ces maisons en feu sans que les pompiers ne puissent intervenir, ces habitations éventrées, ces lignes de chemin de fer emportées, ce barrage menaçant…

Au fil des heures cette catastrophe prend alors le visage de membres de la famille, d’amis, de connaissances. Et le vertigineux décompte des victimes.

Puis, accompagnant le retour du soleil tant espéré, cette immense vague d’entraide nationale. Presque inimaginable.

Un an plus tard, en partant à la rencontre de témoins directs , ce sont toutes ces histoires qui refont surface. Alors, on entrouvre, le plus délicatement possible, la porte vers ce passé. Sans savoir quels sentiments il peut faire surgir.

À la caserne des pompiers de Theux , les hommes sont marqués par l’impuissance de n’avoir pu porter secours et ébahis devant la solidarité à leur égard. Aujourd’hui, il y a aussi cette inquiétante impression d’être encore moins protégé qu’à l’été 2021. "Je ne comprends pas pourquoi ça tarde" , nous confiait un homme du feu, face à la dérisoire digue de pierres séparant la caserne de la Hoëgne.

Cette impuissance transparaît aussi dans les propos de la bourgmestre de Limbourg : "Pas plus tard qu’il y a quelques jours, deux personnes étaient assises à votre place et je ne savais quoi leur dire" , évoquant les interrogations concernant encore de nombreuses habitations de la commune.

Le long de l’Ourthe, à Comblain-la-Tour (Hamoir), cette restauratrice n’a pas voulu regarder à nouveau les images de son établissement inondé. De ces journées, elle se souvient aussi d’avoir été gênée. Gênée que des bénévoles viennent proposer leur aide et de se retrouver ainsi au centre de l’attention.

Cette semaine, chez de nombreuses victimes aussi, la porte s’est ouverte. Comment les aider à la refermer?