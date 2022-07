James Webb nous ouvre les couloirs du temps

Car, comme le rappelle l’astrophysicien Emmanuel Jehin (p. 10), plus on regarde "loin" dans l’espace, et plus en réalité on regarde "tôt". Ce que les plus puissants télescopes nous offrent comme images aujourd’hui nous plonge ainsi dans notre propre histoire et un passé vieux de plusieurs milliards d’années. Tels des archéologues des temps modernes, les astrophysiciens nous dévoilent ainsi, au gré de leur progression dans l’espace et donc le temps, l’état de l’univers tel qu’il est apparu.

Mais à remonter ainsi les couloirs du temps guidés par la lumière, ne va-t-on pas un jour finir par atteindre le point zéro?C’est-à-dire là où tout a commencé?Ce que les scientifiques appellent le Big Bang?

" Non ", répondent ceux-ci. En tout cas, " pas grâce à la lumière ". Mais ce qui est possible aujourd’hui ne l’était pas voici vingt ou même dix ans. Alors, est-ce si fou de se dire que, peut-être un jour, nous serons en mesure d’observer, de nos propres yeux, ce grand boum à l’origine de toute chose?

Le simple fait de poser la question pourra, pour bon nombre de personnes à nouveau, susciter – voire renforcer – un autre sentiment: car aux côtés de l’enthousiasme que peut générer la découverte cognitive de l’univers, peut aussi se nourrir un sentiment de crainte.

Ainsi, à mesure que la science progresse sur le champ de la connaissance, c’est celui de nos croyances qui peut dès lors s’en trouver ébranlé: plus les découvertes renforcent certaines de nos certitudes, plus elles créent de nouvelles incertitudes.

Mais rassurons-nous: quand bien même nous parvenions un jour à "voir" le Big Bang, il sera toujours temps de chercher à découvrir ce qu’il y avait avant.