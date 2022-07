Habile entremetteur

Mais à quoi joue Macron ? Les « Uber files », ces données internes concernant les pratiques de la firme Uber entre 2013 et 2017, et sur lesquelles a mis la main l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation), remettent en lumière une facette du président de la République française que l’on connaissait déjà : celle d’un entremetteur habile, qui sait raconter à ses interlocuteurs ce qu’ils veulent entendre, quitte à jouer dans le dos de ses alliés du moment (« Il m’a trahi avec méthode », avait lâché, lors de son départ du gouvernement, le président de l’époque François Hollande. On connait la suite.