Selon ce même protocole, un coureur positif pourra continuer la course à condition d’être asymptomatique et d’avoir l’accord de la commission d’experts de l’UCI, ce qui n’est pas gagné.

Cette vague de tests arrive au moment où le virus a touché ses trois premiers coureurs d’équipes différentes. "Cela veut dire qu’il peut, maintenant, se répandre vite" , craint le virologue Yves Van Laethem, qui redoute le pire scénario: que la moitié des équipes soit touchée par le Covid-19 dans huit jours.

Dans le peloton, on retient son souffle tout en redoutant une situation comparable à celle survenue mi-juin au Tour de Suisse, quand plus de soixante coureurs avaient dû quitter la course. Même Tadej Pogacar, pourtant si détendu d’habitude, estime se tenir à carreau. Marc Madiot demande, lui, à ce que la zone des cars redevienne une bulle, comme lors des deux éditions précédentes.

On peut comprendre le manager de l’équipe Groupama-FDJ.Tant que l’UCIimposera des tests aussi fréquents pour les coureurs (et les membres des staffs), ceux-ci courront le risque d’attraper ce satané virus dès qu’ils croiseront les spectateurs.

Yves Van Laethem se demande s’il faut continuer à multiplier les tests comme le fait la petite reine pour le moment.C’est vrai que l’on ne se montre pas aussi rigoureux dans d’autres sports.Mais le passé récent a montré que le cycliste est une victime idéale pour le virus.Celui qui le contracte, même s’il ne développe aucun symptôme, aurait, durant un certain temps, une propension à développer des problèmes cardiaques.C’est en tout cas ce qu’estiment plusieurs médecins d’équipe, prônant une extrême prudence avec des sportifs poussant quotidiennement leurs organismes à la limite.

Ce lundi, les coureurs du Tour ne se poseront pas toutes ces questions.Ils retiendront juste leur souffle…