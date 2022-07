La guerre n’est pas finie

Or, même si l’eau s’est retirée, rien n’est terminé. Les blessures occasionnées sont toujours béantes. Dans les murs et les sols des maisons, dans les rues des villages dévastés, dans les prairies des fermes inondées… Dans les têtes et les cœurs aussi.

Les combats à mener restent également multiples pour ceux qui ne sont toujours pas indemnisés, qui n’ont pas encore pu relancer pleinement leur activité économique, qui n’ont pas encore retrouvé leur logement ou doivent y vivre dans des conditions encore précaires.

Si nous donnons la parole à ces personnes, c’est donc aussi pour qu’elles expriment leurs galères actuelles, leurs attentes pour que cela ne se reproduise plus. Leur résilience aussi.

Dans cette série, nous abordons aussi ce qui est envisagé et ce qui a été entrepris par les autorités publiques. Il y a un an, elles ont été très critiquées pour une gestion de crise défaillante et une politique d’alerte et de prévention qui n’a pas été à la hauteur. Même si, il faudra toujours le rappeler, l’événement climatique a été hors normes.

Dire que le politique n’a pas compris l’impérieuse nécessité d’agir, de réformer les processus de gestion de crise, de prévention et d’adaptation, serait un mauvais procès. Le travail mené par la commission d’enquête parlementaire et les propositions de qualité qu’elle a produit en sont la meilleure démonstration. C’est désormais sur leur traduction – rapide – sur le terrain que les autorités seront jugées par des sinistrés qui attendent d’être désormais mieux protégés pour les futurs combats contre d’autres épisodes climatiques extrêmes qui ne manqueront pas de se produire.