Sauver des vies demain, maintenant

Si les résultats obtenus voici quelques jours par les élèves aux différentes épreuves certificatives illustrent les retards accumulés dans les apprentissages, les témoignages qui nous arrivent depuis des mois du secteur de la santé mentale interpellent tout autant, voire davantage.

Mais chaque jour qui passe est l’occasion de prendre conscience d’autres pans de l’émancipation des plus jeunes qui ont été, parfois considérablement, mis à mal depuis trois ans.

Ainsi, nombreuses sont par exemple les écoles qui n’ont plus été capables de dispenser les cours – pourtant si essentiels – de natation. Parce qu’elles ont dû fermer au plus fort de la pandémie, parce que certaines d’entre elles ont été impactées par les inondations ou parce que l’explosion des prix de l’énergie oblige des pouvoirs publics qui en ont la gérance à maintenir leurs portes closes, c’est près d’un tiers des piscines publiques wallonnes qui, aujourd’hui, ne sont plus en mesure d’accueillir leur public, et donc les écoles.

Depuis trois ans, donc, nombreux sont les petits Wallons empêchés d’apprendre une chose qui pourra, un jour peut-être, leur sauver la vie!

La faute à qui? L’institution scolaire? Ne cherchez pas la réponse, c’est " non "! Hormis moins d’une vingtaine d’entre elles sur les 2705 que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles, les écoles ne disposent pas d’un tel outil en leurs murs. Et les rudiments de la nage figurent en bonne place dans les programmes des cours de sport.

Qui alors?La Région, qui en a la compétence?Il semblerait que, là encore, la réponse soit non : " des moyens sont disponibles « . Sauf que, au final, pas grand-chose ne bouge. Certes, des chantiers sont en cours. Pas assez. Comme pour les jeunes écoliers wallons, de nombreux projets se retrouvent immobilisés sur la berge. Il faudra pourtant que quelqu’un se mouille. Et vite. Sans quoi, l’on risque de connaître des drames à répétition dans les années à venir.