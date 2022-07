Choix cornélien

Côté pile, il s’agirait de mettre de côté le fait qu’un citoyen (et peut-être d’autres citoyens belges à l’avenir) est détenu arbitrairement dans les geôles iraniennes, à la merci d’un État sans scrupule et peu embarrassé par l’idée même de justice équitable. Dans ce cas, le débat serait vite plié: non, aucun accord ne peut être convenu avec l’Iran en vue d’un "transfèrement" de personnes condamnées en Belgique. N’y allons pas par quatre chemins: la personne que l’Iran aimerait voir libérée des geôles belges s’appelle Asadollah Asadi, diplomate iranien condamné en 2021à 20 ans de réclusion pour avoir planifié, en 2018, un attentat sur le sol français – lequel visait le Conseil National de la Résistance Iranienne (CNRI).