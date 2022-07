Aides à l’incompétence

Mais le tableau cache d’épais revers. Si, bardées d’électronique et d’aciers à haute résistance, les voitures d’aujourd’hui offrent une protection inégalée à leurs passagers, et s’emploient à réduire leur danger pour les usagers faibles, elles sont devenues des stars obèses, parées de bijoux clinquants, parfois inutiles. Des mécaniques puissantes car pesantes, facturées au prix fort par des constructeurs qui privilégient la rentabilité.Des hypertrophies mobiles que certains politiques rêvent maintenant de taxer au poids, histoire de faire payer deux fois le prix de cette gonflette légale. Ceux qui ont les moyens de rouler dans la démesure n’en seront guère affectés. Les autres pleureront l’accessibilité automobile perdue, et pourront toujours se rappeler que simplicité et légèreté en furent aussi des vertus cardinales.