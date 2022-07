De l’importance quasi vitale du travail des éboueurs à l’utilité de celui des abatteurs, les exemples soulignant la nécessité de ces "sales boulots" ne manquent pas.

Mais alors que l’on sait tous que notre société ne peut pas tourner sans égoutiers, pourquoi la profession a-t-elle tant de mal à recruter dans certaines communes?

De même, pourquoi n’y a-t-il toujours aucune formation officielle pour devenir taxidermiste? Ou encore pourquoi les autorités mettent-elles tant de temps à tracer les contours légaux du métier de thanatopracteur?

Dans une société où tout est lisse et rien ne dépasse, les métiers dits "sales" méritent-ils d’être marginalisés? Poser la question, c’est sans doute y répondre. D’autant plus que derrière ces professions, ces gants et ces tabliers se cachent des hommes et des femmes dont le courage et la serviabilité forcent le respect.

Loin de se plaindre de leurs tâches parfois ingrates ou de leurs horaires décalés, Alain, Mickaël, Ben et les autres avancent tous avec le même objectif: faire de leur mieux pour contenter leur prochain.

Car, comme le résume Jonathan, éboueur à Frasnes-lez-Anvaing, " notre récompense, c’est surtout de savoir que l’on rend un service précieux ".

Dès lors, à tous ces travailleurs de l’ombre, un seul mot vient à l’esprit: merci! En espérant, un jour, que leurs mérites seront (encore) plus reconnus.