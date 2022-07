Une enquête bâclée : une honte

Un procès hors norme, une condamnation "légère" et, surtout, une enquête bâclée.À maintes reprises, les griefs n’ont pas manqué au procès de Dino Scala, le violeur en série de la Sambre, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, hier. Les policiers français de l’époque ont bâclé des dossiers, n’ont pas respecté des victimes présumées, les traitant de "menteuses".Certains dossiers, qui remontent à trente ans, ont même disparu. Tiens, on se demande bien où?Pauvre Justice française.Quelle honte. Et au lieu de voir débarquer la juge d’instruction ou le procureur de la République devant la cour d’assises pour s’en expliquer, eh bien non, on a eu droit aux chefs d’enquête français. Non pas ceux de l’époque, mais ceux qui ont repris cette affaire et qui ont (enfin) réalisé leur travail.Ils l’ont même reconnu devant la cour, présentant leurs excuses "au nom de l’institution" .