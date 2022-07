Ce vendredi c’est le départ du Tour de France à Copenhague.La course la plus suivie de l’année, pas toujours la plus passionnante. Côté belge, derrière van Aert superstar et Philipsen, le jeune sprinter qui monte, on aura surtout… des domestiques, éparpillés dans une nuée d’équipes. Car à part Lotto qui en aligne cinq, le Belge se fait rare même dans les équipes belges: trois chez Alpecin,un chez Quickstep et un seul aussi chez Intermarché Wanty Gobert, la "valeureuse petite équipe wallonne" qui mise sur des vieux canassons étrangers. Nul n’est prophète en son cyclisme.

L’autre menace, le réchauffement religieux

Manifestations antI-IVG aux USA ©-AFP

La semaine dernière, on constate avec stupeur que des partis dits progressistes ont voté contre l’étourdissement obligatoire lors de l’abattage rituel en Région bruxelloise. Clientélisme, c’est clair, et soumission à des lobbies religieux. Et cette semaine, nous sommes sous le choc de la décision de la Cour suprême des États-Unis de révoquer le droit à l’avortement, ce qui a fait jubiler Trump et les états conservateurs. Éloignez la sphère religieuse de celle de l’État, elle fait tout pour refusionner. Les deux grandes menaces pour l’humanité? Le réchauffement climatique et le réchauffement religieux! Pour ne pas dire… le religieux réchauffé.

Vivement la loterie des radars

Roulez moins vite et gagnez des sous...Plutôt que l’inverse.

Vous avez entendu parler de la "loterie des radars"? Vous roulez à la bonne vitesse, vous pouvez être flashé quand même mais pour peut-être… gagner à la loterie. Une idée de génie tentée en Suède.Qu’est-ce qu’on attend pour l’appliquer enBelgique où l’on est friand de jeux de hasard?Pourquoi ne pas passer d’un système répressif à un autre qui valorise la conduite tempérée? Avec à la clé des gains de loterie, des bons d’achat ou des entrées à Pairi Daiza.Ou encore des gratifications flatteuses comme sur l’appli Strava qu’utilisent les sportifs: "Bravo, vous êtes passé 5 fois au même endroit en respectant la limitation, vous êtes… une “local legend”!"

Tesla bot, notre ami de demain

Salut Tesla Bot? Tu me fais mon café?

Il y a une différence évidente entre les richissimes Jeff Bezos et Elon Musk: le premier transforme les hommes en robot dans ses labyrinthiques dépôts Amazon, où les employés sont comme radioguidés avec usage forcé d’un vocabulaire limité, tandis que le second prépare "Tesla bot", un androïde intelligent qui, un jour, pourrait débarrasser l’homme des tâches répétitives (travailler chez… Amazon, coiffer tous les ados en mode CR7) voire surhumaines (battre Nadal à Roland Garros). Question du ministre des Pensions: "Tesla bot, ilpourra travailler jusqu’à 67 ans?".

Une offre d’emploi qui laisse pantois

J’ai lu une étonnante offre d’emploi (un CDI, chouette) émanant d’une compagnie théâtrale belge contrainte de remplacer ce qui semblait son unique employé. Description du poste: gérer la communication du théâtre, les réservations, la billetterie, la permanence téléphonique, le site web, le suivi des réseaux sociaux, les relations "presse", la création des affiches et flyers, la compta, le budget et la vente des spectacles, les dossiers de subventions, les contrats des comédiens… Je ne peux tout mettre. En prime: être dispo le soir (c’est un théâtre!) et… "avoir le sens de l’humour" (sic!). C’est pas un employé belge qui leur faut, mais un couteau suisse!

ENBREF

L’INVITE DE L’ORAGE

Christophe Dechavanne remplacera Stéphane Pauwels pour la reprise des "Orages de la vie." Premier invité? Je suggère Stéphane Pauwels…

UNBOON NAMUROIS

Dany Boon et Kad Merad...On dirait qu’ils partent sans payer. ©EdA - Florent Marot

Les comédiens Dany Boon et Kad Merad ont tourné à Namur cette semaine. Pour un film dénommé "Bienvenue chez les Ch’tis gris"?

CARTE DE SENS

Il paraît que "la quête de sens guide les Belges dans leur travail". Mais si on leur propose une voiture-salaire, la quête d’essence prend le dessus.

MADAME THATCHER

La nouvelle secrétaire d’État à l’asile Nicole De Moor, ex-bras droit de Sammy Madhi, est surnommée "la chaleureuse Margaret Thatcher"… Prometteur. "La bienveillante Viktor Orban" ou "l’accueillante Marine Le Pen", c’était encore plus clair.