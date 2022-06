En marche, somnambules

Un peu plus de cinq ans plus tard, l’homme a été réélu confortablement face au même adversaire, et, en effet, la vie politique française a été refondée : l’extrême droite n’a jamais compté autant de députés à l’Assemblée nationale (89) et Emmanuel Macron ne dispose plus que d’une majorité très relative, ce qui bouche singulièrement l’horizon politique d’un pays peu habitué au jeu des coalitions et des compromis. Quant au "pas ça, pas, ça" de 2017, il faut croire que c’est un lointain souvenir, puisque deux députés d’extrême droite ont vraisemblablement bénéficié de voix macronistes pour accéder à deux postes de vice-présidents au sein de l’Assemblée nationale (lire en p.11).

Certes, ces postes n’offrent pas un pouvoir démesuré, et on pourrait objecter qu’il s’agit là d’un geste démocratique de la part du parti présidentiel (la règle étant que les partis héritent de postes proportionnels à leur poids dans l’Assemblée, ce qui semble être le cas ici). À ceci près que le règlement de l’Assemblée nationale est assez clair : si les groupes politiques ne s’entendent pas, c’est bien le vote qui prime - et en l’occurrence, il y a bien eu vote ici.

Si Emmanuel Macron était resté fidèle à ses principes, peut-être aurait-il pu jeter un coup d’œil chez le voisin allemand, où le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AFD) a essayé une vingtaine de fois de faire élire des députés à des postes équivalents.Sans jamais y parvenir. Il faut croire que les Allemands ne sont, eux, pas somnambules.