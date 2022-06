Pas tous des terroristes

Les dix mois de procès ont permis de révéler les profils disparates parmi ces hommes poursuivis dans le cadre du plus grand procès qu’a connu la France. L’histoire retiendra qu’on peut se retrouver au cœur d’un cyclone par naïveté, par bêtise, par aveuglement ou parce que le "frère" du quartier te demandait un coup de main.

Ces dix mois de procès ont permis de faire émerger des personnalités avec une sincérité que l’on souhaiterait accorder. On voudrait y croire afin de se convaincre que cette cour d’assises n’était pas qu’une pièce de théâtre.

La sincérité s’est exprimée à tous les échelons. Tout d’abord du côté des parties civiles dont les plus de 400 témoignages à la barre ont été salutaires. Cette masse incalculable de détresse, de sanglots, de peine a permis d’humaniser ces histoires de parties civiles. Le message a ainsi pu se frayer un passage au sein de l’humanité dont certains accusés semblaient dépourvus à des moments bien précis de leur existence. Le travail vers le pardon, la réconciliation, la compréhension était alors entamé…

Les futurs condamnés, ceux qui vont prendre perpétuité, auront encore de quoi cogiter dans leur cellule. Mais pour réfléchir, il faut aussi que l’état de droit permette à ces détenus de ne pas replonger dans la partie obscure de leur personnalité. " L’être humain est un animal social ", disait un avocat." Et si vous enlevez le social, il reste l’animal ." Ce procès et le verdict attendu pour mercredi doivent permettre aux condamnés de rester des êtres humains. Et cela passe par des conditions de détention respectueuses des droits humains. On espère aussi que la cour comprendra que certains ont déjà payé bien (trop) cher le fait d’avoir donné un coup de main à l’un ou l’autre protagoniste. " Ces attentats ont été cruels mais la justice n’a pas à l’être ", disait une autre avocate…