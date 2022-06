L’occasion, en plein conflit russo-ukrainien, d’avaliser la stratégie à long terme de l’alliance militaire occidentale, laquelle n’a jamais été aussi déterminée à défendre ses membres et ses alliés : de 40 000 hommes actuellement, la force d’action rapide devrait passer à300 000 militaires postés à l’est de l’Europe. La tendance claire est au réarmement, tous azimut, avec, entre autres choses, "davantage d’équipements prépositionnés et des stocks de fournitures militaires" et "plus de capacités déployées vers l’avant, comme la défense aérienne , pour reprendre les mots du secrétaire général de l’OTAN, le norvégien Jens Stoltenberg.

Bref, l’Histoire est en train de s’écrire, et de s’écrire très vite : Il y a quelques mois, l’OTAN était considérée comme une organisation en état de mort cérébrale. Voilà qu’aujourd’hui, les pays menacés par la Russie, au premier rang desquels la Finlande et la Suède, se pressent aux portes de l’alliance, et devraient parvenir à y entrer à court terme, peut-être même au cours du sommet. Désormais, les menaces sont nommées, et de plus en plus explicitement, par l’OTAN : la Russie, bien sûr, mais aussi la Chine, un soutien évident et de plus en plus décomplexé du régime Poutinien.

Mais une alliance militaire puissante a beau paraître rassurante, il n’y a là aucune raison de se réjouir : cela témoigne aussi d’une brusque repolarisation du monde, avec toutes les conséquences potentiellement désastreuses que cela suppose.

D’ailleurs, il suffit d’écouter les dirigeants de "l’autre monde" pour comprendre que rien ne va se simplifier dans les temps à venir.

Quelques jours avant le G7 et le grand raout militaire de Madrid, un autre sommet, celui des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), se tenait par visioconférence sous le patronage de Pékin. Dans une référence à peine voilée au sommet de l’OTAN, le président chinois Xi Jinping lançait, l’air de rien, que "la foi aveugle dans la position de force, l’élargissement des alliances militaires et la recherche de sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres pays débouchent immanquablement sur une impasse sécuritaire." Pour un peu, on aurait dit du Poutine dans le texte...