"Combien d’autres carnages sommes-nous prêts à accepter?" scande alors Joe Biden lors d’un appel passionné à limiter la vente des fusils d’assaut. Il exhorte les parlementaires à limiter l’accès aux armes à feu. Malgré les réticences des élus républicains, il est pourtant entendu.

Ce vendredi 24 juin, le Sénat adopte un projet de loi soutenu par des élus des deux principaux partis. Un projet qui reste en deçà des mesures réclamées par le locataire de la Maison-Blanche mais qui constitue malgré tout une première depuis des décennies.

Une belle avancée donc sauf que quelques heures plus tôt ce pas en avant est douché par la Cour suprême qui fait une grosse marche arrière sur la question.

Les juges conservateurs invalident une loi de l’État de New York, qui limitait fortement les permis de port d’armes. Avec cet arrêt, ces juges coulent dans le marbre le fait que tous les Américains peuvent porter une arme à feu en dehors de chez eux.

Un arrêt qui, on l’aura compris, entre en totale contradiction avec la petite avancée du Sénat. L’Amérique est sous le choc.

Mais c’était sans compter, un dernier tremblement venu tout droit de la plus haute juridiction du pays qui annonçait quelques heures plus tard qu’elle révoquait le droit à l’avortement. Une décision historique qui renvoie le pays cinquante ans en arrière, ouvrant la voie à de nouvelles interdictions au niveau des États.

Mais c’est surtout une décision qui démontre une fois de plus que si Donald Trump n’est plus à la Maison-Blanche, ses idées sont encore et toujours au pouvoir. On se souviendra que l’ancien président avait profondément remanié la Cour suprême à son avantage peu de temps avant son départ.Ces décisions sont en tout cas la preuve que si les Américains sont toujours prompts à donner des leçons au monde, ils sont bien impuissants quand il s’agit de leur pays. Alors combien de fois devrons-nous encore écrire: "L’Amérique est sous le choc"?