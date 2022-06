Mieux vaut en rire

D’autres ont préféré en rire: certains utilisateurs belges de Twitter en ont profité pour rendre hommage aux us et coutumes bien de chez nous, non sans humour. L’un a évoqué le doudou montois et son dragon, en référence à la foule de syndicalistes tout de vert vêtus, que l’on peut voir à l’image, un autre la fameuse Saint-V, cette fête estudiantine bruxelloise charriant annuellement sa foule compacte et bariolée.

Les Affaires étrangères s’en sont tenues à la loi du Talion, répliquant au tweet du Global Times par un autre tweet contestant l’affirmation, sans plus. Est-ce suffisant, étant donné le contexte géopolitique brûlant, qui attise les tensions entre puissances aux valeurs radicalement opposées sur fond de guerre en Ukraine? Sans doute tout cela ne vaut-il pas un incident diplomatique en bonne et due forme. Pourtant, il ne fait aucun doute que le Global Times est totalement assujetti au pouvoir chinois, lancé sans complexe, à l’image de son allié russe, dans ce genre de grossière opération de déstabilisation. Et malgré le caractère clownesque de la méthode, cela marche: les images tournées par notre cher confrère, reprises par le Global Times , ont été visionnées plus d’un million de fois. Dont, très certainement, par un certain nombre de lecteurs du Global Times (près de deux millions d’abonnés sur Twitter). Pas sûr qu’ils auront droit à un démenti, mais le tweet a été supprimé. C’est déjà ça.