Merveilleuse cette idée d’organiser l’Eurovision2023 en Belgique (l’Ukraine n’étant pas en état de le faire)! C’est l’assurance d’un conflit régionalo-communautaire qui va tenir le monde entier en haleine. Comme le faisait remarquer la ministre de la Culture Bénédicte Linard, il y a beaucoup de partenaires à réunir.En 1987, à la suite de la victoire de Sandra Kim, l’organisation du concours à Bruxelles se révéla une telle pétaudière entre la RTBF et la VRT qu’une étude universitaire australienne lui fut consacrée sous le titre "Quelle Belgique a gagné l’Eurovision"? Après le bide du stade national pour l’Euro2020, la Belgique semble motivée… pour un nouvel Euroflop!

Silence, on enfourne!

«La dégustation»: au ciné, on peut regarder mais pas goûter.

Je lis qu’un film français dénommé La Dégustation va prochainement sortir. L’histoire d’un caviste qui tente de relancer sa boutique. Alors, à la télé déjà, le culinaire a balayé la culture, voilà qu’il envahit aussi le cinéma, les films sur la cuisine (et dépendances) se multipliant. Ne citons que les récents Délicieux , #Chef , Tendre et saignant ou Toscana (l’aventure italienne d’un chef danois).

Le cinéma social belge va-t-il nous mitonner Le Réfectoire ou La Cantine ? Bientôt, à l’entrée des salles, on ne dira plus "bonne vision", mais "bonne dégustation".

Refroidissement climatique soudain auQatar

Pas de sexe hors-mariage auQatar, et non, la forme des stades n’est pas une incitation.

Il semble que la Coupe du monde au Qatar sera fort peu festive.La consommationd’alcool sera compliquée et limitée à quelques endroits. Et il a été expliqué cette semaine que les relations sexuelles hors mariage y seront passibles de sept années de prison. Vous imaginez de telles conditions sur le Tour de France? Je me demandais si toutes ces règles archaïques avaient été précisées dans l’acte de candidature du Qatar. En tout petit et en bas de page peut-être… Les supporters vivront la même vie chaste et sobre que les footballeurs, mais à leurs frais.Pas besoin d’Airco dans les stades pour que l’ambiance soit glaciale. Prochaine édition… auVatican?

Une belle journée dans un festival

Cet été, il y a festival de festivals enBelgique. ©Eda - Florent Marot

La saison des festivals rock démarre.Alors c’est quoi "l’expérience festival"? C’est faire la file pour rejoindre une prairie devenue un parking payant, faire la file pour se faire fouiller à l’entrée d’une sorte de camp retranché, faire la file pour acheter des tickets bouffe ou boissons à des prix exorbitants, faire la file pour aller aux toilettes, c’est aussi regarder de loin des groupes moyens l’après-midi, s’agglutiner pour "communier" avec les groupes vedettes du soir, faire la file pour quitter le site puis quitter la prairie. Bref, une journée qui… file! Vivement la prochaine.

Vous passez à la pompe mais c’est l’État qui fait le plein

Gros coup de pompe pour le pouvoir d’achat ©-Eda

La phrase "sauver le pouvoir d’achat" me met un brin mal à l’aise. Bien sûr, on est tous étranglés par la hausse d’à peu près tout. Mais ce "pouvoird’achat" sur lequel pérorent les politiciens (leur "pouvoir de blabla" est inextinguible) semble devenu la priorité électoraliste qui obstrue toute possibilité de réfléchir à autre chose. C’est le nouveau "Et nos SDF?". En prime, il est au cœur d’une belle hypocrisie puisque l’État, qui se gave de taxes et accises, tente de remplir rapido ses caisses vidées par le covid tout en feignant de chercher des solutions aux soucis financiers du peuple. Et oui, à chaque fois que vous prenez de l’essence, c’est l’État qui fait le plein!

ENBREF

AUX ARMES etc.

Oui, il reste des stocks d’armes à certains endroits de Belgique. ©Mathieu GOLINVAUX

Il se disait que la Belgique avait expédié toutes ses armes disponibles à l’Ukraine. Mais cette semaine, on a constaté qu’il y avait encore pas mal de stocks à Molenbeek.Et en parfait état de marche apparemment…

BIDEN CHUTE

Le président américain Joe Biden a fait une chute à vélo. Mais on a vu la vidéo: le cycliste des Fagnes est hors de cause.

RETOUR AU PAYS

Beaucoup d’Ukrainiens quittent la Belgique pour rentrer chez eux.Apparemment, ils ont plus peur des éthylotests que des Russes.

EXIT LÉOPOLD II

Les remises de décorations de l’Ordre de Léopold II ont été reportées à plus tard. Le temps de choisir un autre nom et de changer la tête du roi sur la médaille.