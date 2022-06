La solitude de l’enseignant

Voir des institutrices formées et diplômées dans des écoles supérieures, des professionnelles de l’éducation donc, se tromper à ce point, ça pose question. Comment n’ont-elles pas senti qu’elles faisaient fausse route? Comment n’ont-elles pas envisagé que leur punition serait très mal perçue? Et sans doute ce qui est le plus incompréhensible, comment il ne s’en est pas trouvé une pour dire à l’autre: "On est en train de dérailler…"