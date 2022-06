Une inflexibilité à réviser

Et c’est là que l’inflexibilité actuelle de la Vivaldi pose problème. Certes, il est tout à fait compréhensible de la part d’un chef de gouvernement de s’en tenir à la ligne édictée lors de la formation (dans la douleur) de celui-ci. Mais depuis lors, il faut être aveugle pour ne pas voir que le pouvoir d’achat du citoyen belge, y compris de la classe moyenne, s’est amenuisé considérablement, malgré l’indexation automatique des salaires. La guerre en Ukraine en est l’une des causes, mais n’en est pas la seule. Nos gouvernants n’en sont pas responsables, mais ne peuvent cependant pas se retrancher derrière cela pour ne pas chercher de solutions au problème social latent depuis de nombreux mois. Renvoyer la balle uniquement aux partenaires sociaux, alors que de nombreuses entreprises sont elles aussi exsangues suite à l’augmentation des charges salariales et à l’explosion du coût des matières premières et de l’énergie, cela ne fait que reporter encore et encore le problème.

Non, ce que l’on attend désormais de la Vivaldi, c’est qu’elle prenne en main sa partition, en imposant par exemple aux secteurs (pharmaceutique, énergétique, bancaire,… voire même la grande distribution), qui ont tiré bénéfice de ces derniers mois de crise, de contribuer davantage à la revalorisation du travail que du capital. Et ce via un mécanisme à déterminer d’urgence.

Quoi qu’il en soit, la pétition lancée par la CSC et la FGTB qui a récolté trois fois plus de signataires que nécessaire, va obliger le Parlement à se saisir de la révision de cette loi de 96 le 29 juin prochain. Sans amendement à celle-ci, l’été social sera chaud, et l’automne bouillant.