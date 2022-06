Le choix de ne pas choisir

On aimerait leur dire tout cela, oui, mais on ne le fera pas – pas cette fois du moins. D’abord parce que dans un pays démocratique, ne pas choisir est aussi un choix. Mais alors pourquoi ne pas voter blanc dans ce cas? Tout simplement parce que le vote blanc (le fait de glisser un bulletin vide dans l’urne), n’est pas pris en compte en tant que suffrage exprimé, malgré une loi datant de 2014. Dans ce cadre, il va de soi que s’abstenir est bien plus efficace pour exprimer son mécontentement que le fameux petit bulletin vide, même si ce geste-là est symboliquement plus fort.

Plus généralement, il faut comprendre que celles et ceux qui ne votent pas – ou plus – comptent en réalité parmi les plus fragilisés du pays. Selon les dernières données de l’IFOP, l’institut français d’opinion publique, les abstentionnistes pour ce dimanche étaient attendus nombreux chez les jeunes (74% des 18-24ans ne comptaient pas voter), les femmes (57%), les pauvres (environ 60% parmi les classes "populaires", comme le dit pudiquement l’IFOP), mais aussi parmi les "modestes" (plus de 60%), et les chômeurs (dont 58% comptaient s’abstenir).

À titre de comparaison, 42% "seulement" des 65 ans et plus étaient susceptibles de s’abstenir ce dimanche, tout comme "seulement" 46% des plus aisés. De là à conclure que plus on est fragile, plus on est mécontent, et moins on va voter, il n’y a qu’un pas…