Politique sacrificielle

Une courte majorité d’élus bruxellois n’a pas capté cet enjeu éthique, ou a préféré le balayer au regard de considérations religieuses, marchandes ou électorales. Toutes défendables, à divers degrés. Tout peut se débattre et la liberté de conscience s’impose. Mais paradoxalement, alors que Groen avait consigné avec Défi et l’Open VLD le texte interdisant l’abattage rituel à Bruxelles, Écolo – dont la défense du vivant est pourtant au centre des convictions fondatrices –, s’est fortement opposé au texte. Par réalisme politique, il y a longtemps que les "verts" ont abandonné leurs fondamentaux, réussissant à avaler en quelques mois la prolongation du nucléaire en Belgique ou l’explosion de nos dépenses d’armement. Tout autant que les "rouges" n’érigent plus la laïcité et les valeurs civiles en barricade aux impositions de la foi. L’emploi aux abattoirs d’Anderlecht, et le ménagement des susceptibilités des communautés musulmane et juive ont pesé lourd. C’est oublier que la raison du droit doit primer sur la liberté du culte, qui d’ailleurs n’était pas compromise comme la Cour constitutionnelle l’a rappelé.

Oublier aussi que les croyants sont capables – et ce droit leur appartient –, d’accommoder ou de bannir des rites séculaires, rigoristes, d’un temps expiré, pour embrasser l’évolution du présent. À Bruxelles, ce pas n’a pu être franchi. Contrairement à la Flandre et la Wallonie où cela s’est fait non sans débat mais, à l’usage, sans psychodrame dans la boucherie ou les communautés religieuses. Sacrifiés à un jeu de massacre politique qui les dépasse, des animaux continueront à souffrir par milliers.