Deux semaines de campagne, quatre matchs dont deux à l’étranger. Dans le noyau étoffé des Diables rouges, il est trois joueurs qui n’ont pas joué une seule minute: Matz Sels, Adnan Januzaj et Brandon Mechelen.On imagine leurs espoirs de briller devant la nation anéantis jour après jour. Le désarroi de leurs proches guettant vainement leur possible montée au jeu. On imagine la salutation au coach à la fin du périple: "Merci, M’sieur Roberto, euh… à votre disposition en septembre". Voire même l’engueulade soupçonneuse au retour à la maison: "T’es sûr que t’étais avec les Diables depuis 15 jours? On t’a même pas aperçu une seconde à la télé!"

Bye, bye Zemmour!

Il n’’aura fait que passer et c’est tant mieux. ©Photo News

Et donc Éric Zemmour, politiquement, c’est mort: largué à la présidentielle, éliminé au premier tour des législatives.Le positif de toute cette affaire, c’est que malgré un discours démagogique, misogyne, raciste sous des airs gaullistes, malgré le zèle d’une presse qui tartinait longuement sur ses faits, gestes et provocations, malgré le soutien inconditionnel des réacs de la chaîne CNews, malgré l’enthousiasme de certains libraires à vendre sa prose vomitive, l’OVNI Zemmour s’est assez vite et pathétiquement crashé. Alors, ni fleurs, ni couronnes…

Mobilité douce...mais trop souvent mortelle

Chaque jour, les faits divers nous informent qu’un ou plusieurs cyclistes ont été heurtés et tués par une automobile. Comme si c’était une fatalité.Comme si le cycliste était l’équivalent d’un lapin ou d’un hérisson égaré sur la chaussée. On prône une mobilité douce, on vend des vélos comme jamais, l’usage de la trottinette (peu régulé encore) se répand…Mais autour, rien ne change. La bagnole reste la reine arrogante du bitume, rendue mortelle par l’impatience des conducteurs et le culte de la vitesse.On ne peut que trembler lorsqu’un proche s’en va pédaler. Si vous apprenez qu’un jour un cycliste a fauché un automobiliste, n’hésitez pas à m’écrire…

Paul McCartney se demandait si on aurait besoin de lui à 64 ans

Paul McCartney et Ringo, les deux derniers Beatles en vie ©© MPL Communications / Charlie

Dans les années 60, le groupe The Who chantait " J’espère mourir avant de vieillir " (sur "My generation"). Le rock était alors une culture de rébellion. Aujourd’hui, les Rolling Stones, septuagénaires, font encore la tournée des stades (avec parfois une annulation covid) et ce samedi, l’ex-Beatles Sir PaulMc Cartney, toujours productif, fête ses 80 ans. En… 1967, il chantait " Aurez-vous encore besoin de moi quand j’aurai 64 ans ?" (sur "When I’m sixty four"). D’albums en concerts, depuis 16 ans, il n’a toujours pas eu l’occasion de se sentir inutile…

Bientôt dans le Livre des records?

Plus sournois encore que Théo Francken? Sammy Madhi encombre les tribunaux. ©BELGA

Le secrétaire d’État à l’asile et la migration Sammy Mahdi et l’agence Fedasil ont été condamnés 740 fois depuis le début de l’année pour ne pas avoir offert de place à un demandeur d’asile, rejeté "sur une liste d’attente", autrement dit à la rue. La justice, un peu bonasse, commence juste à se demander s’il ne s’agit pas là d’une pratique "délibérée, concertée et persistante", la crise sanitaire n’étant plus une excuse. Jadis terreur des migrants, ThéoFrancken en fait des crises de jalousie. Quant au Livre des records, il suit attentivement l’affaire…

15000 millionnaires russsesen exil? Une aubaine!

Un yacht de milliardaire russe bientôt aux Lacs de l’Eau d’Heure? ©-News

Je lis qu’en désaccord avec la politique guerrière de leur président,15000 millionnaires russes vont quitter leur pays. Il faut les attirer chez nous! Si! Voilà un bon truc pour relever notre pouvoir d’achat mal en point (et éviter la taxe de crise). Évidemment, il faudra soigner l’accueil, pas question de leur proposer des halls omnisports, des dortoirs d’école, voire des HLM vides comme en France. Des villas avec piscine, spa et tennis privés sont les bienvenues, ou des châteaux à rénover (il y en a des tas en Wallonie). Des panneaux amicaux "Ici on parle le millionnaire russe" seront distribués, à placer à l’entrée des brasseries chics et autres restaurants étoilés.