Allez en festival !

À l’heure du tout-au-numérique, où les plateformes de streaming et de téléchargement dictent le tempo de consommation de ces produits, les nouvelles générations subissent de moins en moins et trient de plus en plus. Plus besoin d’écouter la radio dans l’espoir que le titre attendu soit diffusé; plus besoin non plus de regarder les choix de programmation qu’un patron de télé a posé. Il suffit de demander .

Or, ne plus consommer quelque chose que l’on n’a pas demandé aura une évidente incidence sur le développement de la culture générale et celui de la curiosité. Le festival, lui, continue d’offrir cette opportunité: parce qu’ils auront acheté leur ticket pour leur groupe fétiche, les festivaliers vont aussi subir – et donc découvrir – d’autres artistes, d’autres genres musicaux; plus simplement, ils vont s’ouvrir à d’autres horizons.

La seconde raison de soutenir et encourager de tels événements est qu’ils se sont peu à peu imposés comme un rite de passage pour de nombreux jeunes. Et un rite qui, malgré certaines légendes urbaines et autres apparences, reste plutôt bien encadré.

Ainsi, une fois l’été arrivé, les uns partent en camp , les autres en festival . Ils y trouvent une bouffée d’oxygène, un terrain d’aventure, un espace de liberté, une parenthèse qui leur offre la possibilité de ne pas se laver durant 3 jours, de manger des raviolis froids au petit-déjeuner, de s’exhiber au soleil sans crème ou sous la pluie sans K-Way, de s’autoriser certains excès, peut-être même certaines découvertes; bref, d’expérimenter tout ce à quoi ils seront un jour tôt ou tard confrontés, sauf qu’ici ils demeurent encadrés: d’abord par leurs amis; ensuite par les bénévoles et les associations de prévention; enfin, si cela s’avère nécessaire, par la Croix-Rouge et les agents de sécurité.

Les festivals de l’été offrent bien plus qu’un MP3, un CD. Ce sont d’intenses et précieux moments de découverte et de partage.