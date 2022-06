Vers un duel Martinez-van Gaal à la rentrée

Passer devant les Oranje s’annonce quand même difficile. Si nos voisins vont gagner en Pologne, les Diables devront s’imposer avec au moins trois buts d’écart, pour rattraper la différence de buts particulière concédée à l’aller. "Je n’imagine pas ça possible" , a déjà avancé Louis van Gaal. Mais son meilleur ami Roberto Martinez voudra certainement y croire et aura à cœur de motiver ses joueurs pour laver l’affront des moqueries du sélectionneur néerlandais. On sera aussi à deux mois de la Coupe du monde et on verra des équipes plus fraîches et plus motivées. Proche de l’overdose de ballon, on n’imaginait pas à le dire mais: vivement la rentrée!