Après la stupéfiante défaite contre les Hollandais, le moral du Belge était au plus bas.Les idoles de la nation lui avaient fichu la honte. Roberte Martinez avait l’air d’un Garcimore obstiné loupant un à un ses tours de magie à base de colombes déplumées et de lapins désabusés. Mais bon, contre la Pologne mercredi (6-1), il y a eu un regain d’enthousiasme. Ouf! On peut tolérer d’être parfois la risée de l’Europe, mais jamais à cause de notre football. Le Qatar ne sera peut-être pas l’humiliation redoutée et la 7réforme de l’État n’a plus aucune urgence.

Vivement l’ère Post-Poutine, qu’on oublie la Post-Covid

Vivement l’après-Poutine, ce virus qui fout la planète en l’air. ©-AFP

U ne expression qui fatigue, c’est "post-covid". Tout est "post-covid" dans notre vie, et cela fleurit dans les titres de presse: "culture post-covid", "exode urbain post-covid", "achats post-covid", "premier Batibouw post-covid" (pas un succès). Même le covid renaissant (une hausse inhabituelle de contaminations a été signalée cette semaine) est un peu… post-covid. Il y a des sujets qui échappenttoutefois au phénomène: on ne parle jamais de "Guerre en Ukraine post-covid" (elle serait à la limite "moscovid"). Et ses 100000 morts en trois mois n’ont rien à voir avec le covid ni court ni long. Vivement l’ère post-Poutine en fait… On respirera peut-être un peu mieux.

Les jeunes de 25 ans, futures vaches à lait ?

Génération écureuilqui reçoit un gros sac de noisettes. ©-EDA

Perso, je ne voudrais pas être un jeune de 25 ans dont tout le monde sait qu’il a reçu une dringuelle de 30000€, ainsi que l’a proposé de façon un brin utopique le parti Écolo. Ce n’est pas gagner à l’Écolo-terie mais ça fait un peu "neveu à héritage" quand même. Un écureuil sur qui on déverse soudain un gros sac de noisettes. Ces 30000,00 €, la société va s’employer à les capter au plus vite. Abaissement de plein de réductions prévues jusqu’à l’âge de 26 ans (spectacles, musées, trains…) à… 24 ans, augmentation "comme par magie" des assurances bagnole, des loyers, des taux d’emprunts… " T’as fait quoi de tes 30000,00 €? Euh… Je les ai à peine vus passer".

Vainqueur d’une finale en trois piqûres gagnantes

Quel pied cette 14e victoire! ©Photo News

Et donc le pied de Nadal (atteint d’une nécrose de l’os scaphoïde) pose question.Tant d’infiltrations antidouleur que ledit pied en devient insensible. Heureusement qu’un match de tennis ne se gagne pas au botté des penalties! Nadal a moins peur des piqûres que… Djokovic.

Alors est-ce du dopage? Certains cyclistes disent qu’il ne leur serait plus permis de s’aligner avec une telle assistance médicale. Qu’un tournoi aussi dur que Roland Garros soit gagné 14 fois par le même joueur, ça ne rassure pas. Et la 14victoire, clairement, s’est jouée en trois piqûres gagnantes.

Et si Jurassique rimait avec Belgique...

Parfaite intégration des dinos dans la vie sociale.

Cette semaine est sorti " Jurassic World 3, le monde d’après ." Curieux titre déjà (c’est pas plutôt "le monde d’avant", les animaux préhistoriques?)On nous présente cette fois un monde où les grands reptiles se sont répandus partout et plus ou moins intégrés à la société.Vous imaginez la Belgique obligée d’accepter son quota de dinosaures? Avec Sammy Madhi secrétaire d’État à l’asile des brontosaures. Pairi Daiza et les autres parcs animaliers priés de se répartir raptors et autres ptérodactyles.Et les tyrannosaures et autres mammouths appelés à la rescousse par les métiers de la construction en pénurie. Ce film belge là, ça m’amuserait vraiment de le voir

En bref

TROISIÈMETOUR (DEFRANCE)

Ce dimanche, c’est le premier tour des législatives en France, surnommé "3etour de la Présidentielle." La Macronie, en crise depuis le fiasco du Stade de France, va-t-elle devenir la Macromélanchonie? Suspense.