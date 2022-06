Crucke, la girouette pour le climat

Certes, nous pouvons comprendre qu’il refuse finalement "l’appel du 18 juin", à savoir la date limite pour rentrer sa candidature à la Cour constitutionnelle qu’il avait acceptée, poussé (un peu trop?) par son président de parti Georges-Louis Bouchez. Après réflexion, chacun peut en effet changer d’avis s’il estime que son nouveau job ne cadre pas avec ses envies.

Mais de là à rester en politique, après avoir démissionné de son poste de ministre du Budget wallon, dans le parti où il estimait lui-même ne plus être sur la même ligne trop conservatrice ou trop à droite, il y a de quoi dérouter plus d’un observateur politique ou citoyen lambda, libéral ou non.

Mais s’il a fait ce choix, il ne nous étonnerait pas que Jean-Luc Crucke ait senti le vent tourner ces derniers mois, ou du moins estime que celui-ci tournera encore dans un Mouvement réformateur aux multiples courants. Et ce, avec la présidence en ligne de mire, même s’il jure ses grands dieux qu’il restera loyal et qu’il n’a pas d’ambition à ce niveau. En tant que représentant d’un courant progressiste et environnementaliste, tout en étant "simple" député wallon, il sait pertinemment qu’il pourra rallier de nombreux barons libéraux à sa cause en cas de l’un ou l’autre faux pas de GLB, que ce soit sous forme de tweets ou d’un débat trop porté à (l’extrême) droite.

Rien n’est bien sûr gagné, que ce soit pour d’hypothétiques élections internes en 2023 ou les élections fédérales, régionales et européennes en 2024, même si ce courant environnementaliste, tourné vers l’urgence climatique, est certainement porteur. Une ligne "écolo" qui ne cadre cependant pas avec le fond idéologique de la base du parti… qui devrait cependant probablement s’y résoudre si le vent tourne une nouvelle fois sous forme de multiples catastrophes naturelles mettant à mal notre économie. Et à ce niveau, ce ne sont pas les guéguerres et courants internes au sein du MR qui y changeront quelque chose.