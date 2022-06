Malheureusement, cette cicatrisation va encore prendre du temps. Quoi qu’on en dise, la page n’est pas tournée, pas encore, pas si vite. Le pardon – qui ne peut venir que du peuple congolais – cela prend du temps. Plus de temps que la formulation des regrets. Certes, on pourrait objecter que de nombreux Congolais ont aujourd’hui les yeux rivés sur leur avenir incertain. Dans ce cas, pourquoi regarder continuellement dans le rétroviseur? Hé bien, pour réparer, ou tenter de réparer, des actes par définition irréparables.

Ce travail en cours, et à venir, n’empêche ni d’avancer, ni de préparer le futur des relations belgo-congolaises, au contraire. C’est même la condition sine qua non d’un avenir apaisé, comme l’appellent de leurs vœux les dirigeants des deux pays. Or cela devra passer par des actes, comme l’a rappelé le Premier ministre Alexander de Croo; sinon ces mots au demeurant précieux resteront lettre morte.

En formulant ces regrets de vive voix, le Roi ouvre un peu plus la porte à ces actes, qu’il s’agisse de restitution d’œuvres pillées par la Belgique ou de la reconnaissance précise des "blessures", pour reprendre le terme royal, dont ont été victimes les Congolais. C’est la partie la plus épineuse, celle qui nécessitera tôt ou tard de parler d’argent, si l’on parle de victimes et de réparations possibles.

Il faut maintenant poursuivre ce travail difficile. Tout simplement parce que le passé, même douloureux, ne saurait rester vague. Sinon, le futur le sera tout autant. Or aujourd’hui le Congo a plus que jamais besoin d’y voir clair pour se projeter dans l’avenir.