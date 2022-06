Arlon sera toujours sur le chemin de Vivalia 2025

Arlon ravive le débat. Un toutes-boîtes du Collège invite le citoyen à signer une espèce de pétition sur mesure dans le cadre de l’enquête publique de la demande de permis pour l’hôpital d’Houdemont. La démarche suscite du débat. Sur le fond, la position du chef-lieu qui se désolidarise du Luxembourg pour se tourner vers le Grand-Duché pose question dans le Centre et le Nord. Mais même sur la forme. Est-ce le rôle d’un conseil communal d’être à l’initiative d’une pétition concernant une demande de permis… sur une commune voisine ? Vincent Magnus le bourgmestre d’Arlon a choisi le camp du maintien envers et contre tout et tous, d’un site aigu dans sa ville. Est-ce toujours raisonnable aujourd’hui de retarder et mettre en danger un projet qui apparaît comme une ultime chance de conserver des soins de qualité dans la province ? L’avenir du paysage hospitalier luxembourgeois en termes de site aigu ne passera que par ce nouvel hôpital. Que celui-ci soit un défi financier trop lourd pour les actionnaires se discute. Mais que Vivalia telle qu’elle existe aujourd’hui ne sera plus après-demain ressemble à une évidence. Oser relever le défi financier ou se résigner à fréquenter les hôpitaux de pointe hors province dans l’avenir devient le seul dilemme. La moitié du projet est atteint. Restera à assumer le financier. Sans Arlon ?