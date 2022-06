Poutine, pas si imprévisible

Si la donnée "santé" (y compris mentale), n’est pas à négliger dans un contexte aussi tendu et instable, il faut se garder de prêter à Poutine un comportement qui serait dicté par la maladie ou la paranoïa. Il suffit de se plonger dans son passé pour comprendre que ses obsessions n’ont pas changé, qu’elles se sont simplement accentuées au fil des années et de son pouvoir grandissant.

Ce pouvoir ne lui est pas tombé sur la tête d’un coup de baguette magique. C’est bien la société russe qui le lui a donné (pas toute la société bien sûr, et pas de son plein gré pour qui suit les médias de masse russes) il n’empêche: en mai, 83% de la population russe approuvait l’action du président Poutine, selon le centre d’étude d’opinion Levada (indépendant, et d’ailleurs classé comme agent étranger par le Kremlin). Évidemment, il y a en Russie des opposants à la guerre, y compris, et cela s’est vérifié de façon spectaculaire, au sein des médias d’État. Mais tant que la société russe, en général, soutiendra l’action de Poutine, rien ne l’empêchera de se conduire en Ukraine comme il l’entend. En somme: il n’y a pas à attendre que la tête de l’État pourrisse si sa base demeure intacte. À cet égard, certaines des dernières données du centre Levada sont intéressantes: d’une part, la population commence à se désintéresser de "l’opération spéciale", et le soutien aux forces russes a même légèrement diminué. Économiquement, il est difficile de jauger les difficultés réelles de la Russie: certains analystes estiment que le pays pourrait à court terme se retrouver en défaut de paiement. Évidemment, Poutine aura bon dos de raconter que le plongeon économique est de la faute des Occidentaux; ce discours-là ne pourra tenir éternellement. Le président russe ne peut ignorer que, malgré tous ses ennemis extérieurs, quand l’assiette du peuple est vide, c’est souvent son propre dirigeant qui paie l’addition.