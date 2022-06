Je crois que je cerne mieux la "Génération dorée" (et adorée) des Diables. Ce n’est pas celle qui a gagné des titres (celle-là n’existe pas encore) mais c’est cette caste de quelques joueurs qui font ce qu’ils veulent, qui râlent sur les matchs de Nation League, lesquels " ne serviraient à rien "; qui se font porter pâle peu après avoir ébloui l’Europe; qui même hors forme sont assurés d’aller au Mondial; qui proclament vouloir rester Diable aussi longtemps que possible (jusqu’à 67 ans?) C’est plus des joueurs, c’est des sénateurs.

Tous ces milliards pour une défense en carton

La ministre de la Défense inspectant le PIBbelge. ©-Belga

On ne parle plus que de ces 2% de PIB que la Belgique " devrait " consacrer à sa Défense (pour certains, 1,5% serait bien assez), super-cotisation pour être un digne membre du club OTAN. Soit 9 milliards environ. Énorme, non? Alors oui, l’Ukraine est attaquée par la Russie, mais la Russie va-t-elle attaquer toute l’Europe? Cela ne semble tracasser ni Roberto Martinez ni la reine d’Angleterre. S’armer plutôt que refinancer les hôpitaux ou l’enseignement voire la culture, sacré choix de société! Ces 2% de PIB, on dirait un contrat d’assurance vendu par Séraphin Lampion: " Si, si! Avec ces défenses antichars, votre villa “Mon rêve” sera en parfaite sécurité."

ARTE?Difficile de s’en passer

ARTE, une des dernières télés prônant la qualité.

ARTE fête ses 30 ans. On en riait un peu au début de cette chaîne franco-allemande, ses programmes pointus aux audiences confidentielles. Puis, elle a pris de l’ampleur, est allée chercher le public, a développé un site riche en programmes à la demande, proposé des séries palpitantes (de Borgen à Occupied ), généré des succès ( P’tit Quinquin , En thérapie ). Autour d’elle, les chaînes généralistes ont succombé au divertissement farci de pubs, Canal + s’est écroulé… ARTE est devenu une oasis de docus, de bons films, de débats bien menés, d’émissions culturelles et musicales consistantes, sous un emballage leste et élégant. ARTE? Une rareté!

Artiste, oui, mais seulement de nuit!

Sarina, chanteuse belge invisibilisée par le service public!

Une enquête du Soir, qui a scruté comment les radios belges francophones respectent ou contournent les quotas obligatoires d’artistes "locaux", révèle qu’une artiste (et pas qu’elle) comme la touchante Sarina est passée 56 fois sur une radio publique… entre 22h et 6h, tranche de très faible écoute (et de maigres droits d’auteur). Belle entourloupe!

La pauvre n’a plus qu’à adapter ses titres. Suggestions: " Allez, recouche-toi!", "Insomnie", "La nuit n’en finit pas", "3 heures du mat, j’ai des frissons ", De quoi séduire les auditeurs qu’on lui a généreusement attribués.

Élisabeth II, ou comment s’en débarrasser

Le premier ministre australien vous explique comment virer une monarchie.

Je lis qu’en plein jubilé de la Queen, le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese, a nommé dans son gouvernement un "ministre délégué pour la république". Oui, parce que l’Australie est toujours un royaume dont Élizabeth II demeure le chef d’État. Il est question d’un référendum visant à se débarrasser de cette tutelle monarchique qui, à l’autre bout du globe, semble bien archaïque. C’est sympa, je trouve, de la part des Australiens de fournir une feuille de route aux indépendantistes flamands! À quand un secrétaire d’État flamand à la république (un job pour Samy Madhi, ça)? Ils ont là un vrai petit manuel: "L’indépendance pour les Nuls".

ENBREF

NIGHTSESSION

Au tournoi de Roland Garros, c’est Rafaël Nadal qui a remporté l’Amazon Prime Trophy mardi soir contre Novak Djokovic.

SOSPéCRESSE

Se disant ruinée par ses dépenses électorales non remboursables, Valérie Pécresse a finalement obtenu 5 millions d’euros de dons: " Euh… les amis, c’était une blague en fait"!

LAVRAIERAISON

Les fonctionnaires belges doivent désormais passer à l’écriture inclusive dans leurs courriers: on comprend enfin pourquoi ils ont fait grève l’autre jour…

LESINVINCIBLES

Après leur nouveau succès à Cannes, la Belgique enverra les frères Dardenne en double, àWimbledon