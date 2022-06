Il faudrait légiférer à un moment

Le 23 décembre 2021. C’est la date qui lance, officiellement, la saison 2022-2023 dans le foot huy-waremmien. Pierre Genard est prolongé à la tête de Vyle-Tharoul. Il ouvre le bal. Avec lui, des joueurs confirment aussi ce jour-là leur prolongation alors que d’autres arrivent. Hé oui, déjà. La suite ? Des annonces quasi quotidiennes suivies, presque aussi journellement, de désannonces. Les « mangeurs » et « remangeurs de parole » sont de sortie, plus que de raison et bien plus que d’habitude cette saison. À qui la faute ? Pour commencer, aux joueurs évidemment, qu’on a la faiblesse de ne pas croire fondamentalement malhonnêtes ni tous attirés par l’appât du gain. Le monde de 2022 a bien changé, ma bonne dame. Ses valeurs aussi. C’est comme ça. Mais les dirigeants ont, eux aussi, leurs responsabilités, en pressant, de plus en plus tôt, leurs joueurs pour qu’ils se positionnent dès janvier. Ces mêmes dirigeants ont aussi leur part de tort en oubliant de faire signer dès que possible une convention qui, juste un peu attention, obligerait les joueurs à faire ainsi moins facilement volte-face. Mais les instances de notre foot ne devraient-elles pas aussi agir, en légiferant quelque peu ? Ok, cela reste du foot amateur, mais pourquoi ne pas imaginer, comme chez les professionnels, une période de mercato déterminée dans le temps avec, dès qu’un accord est tombé, un document qui le bétonne juridiquement ? Il éviterait les abus en limitant les transactions à une seule sur la saison. Responsabilité partagée…