Blessure nationale, drame mondial

Le foot ne tourne pas rond, et cela fait un moment que cela dure. Qui pour s’en rendre compte? Pas le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui déclarait voilà un mois, à propos de ces dramatiques conditions de travail, que "quand vous donnez un travail à quelqu’un, même dans des conditions difficiles, vous lui donnez de la dignité et de la fierté."

On se demande si Gianni Infantino s’est vraiment intéressé aux conditions de vie (et de mort) des travailleurs immigrés dans ce richissime pays qu’est le Qatar. "Ils nous appellent les katcharas (déchets, en arabe). Les Qataris souhaitent nous maintenir le plus bas possible pour nous montrer ce que valent nos vies: rien" , témoignait l’un de ces ouvriers auprès de l’hebdomadaire So Foot , dans son numéro de mai dernier.

Un mois plus tard, que ne se lamente-t-on pas sur le fiasco de Saint-Denis. "La fête est gâchée" , lit-on dans toutes les langues à la vue des pauvres supporters gazés par une police française aux abois. Bien sûr, c’est grave. Bien sûr, ce n’est pas digne. Bien sûr, la fête est gâchée. On espère simplement que personne n’oubliera de plaindre les morts et les "katcharas" du Qatar, d’ici quelques mois. Histoire que la fête ne soit pas "totale".