Une embellie de courte durée

Selon les estimations du cabinet du ministre de la Santé, 1000 enfants et jeunes ont besoin actuellement de plus de séances de kiné de longue durée que les quotas imposés en 2019 par Maggie De Block. Quotas qui avaient pour objectif d’améliorer la prise en charge des adultes IMC, selon le mécanisme des vases communicants, souvent activé quand les fonds viennent à manquer.

Une stratégie d’autant plus incompréhensible que la prise en charge précoce et intensive des enfants et jeunes infirmes moteurs cérébraux réduit considérablement l’état de dépendance à l’âge adulte.

Samira a fini par se réjouir de la bonne nouvelle en provenance du cabinet du ministre de la Santé. Elle a repris sa calculetteet refait ses comptes: d’ici le 1er juillet, elle devra encore débourser environ 1000 € pour les séances de kiné hors quota. C’est trois fois moins que les années précédentes.

L’embellie a été de courte durée. Si les plafonds des séances de kiné pour les adultes ont été relevés, ils n’ont pas été levés. De quoi plomber encore un peu plus l’horizon de Samira. Si gérer le quotidien d’un enfant handicapé s’apparente à une course d’obstacles, envisager son avenir à l’âge adulte est un puits de tourments sans fond. Le rêve de Samira d’une société inclusive dans laquelle sa fille devenue une adulte relativement autonome et indépendante trouverait sa place s’est encore un peu plus étiolé.