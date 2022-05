Dans le cas du pétrole russe, le coupable du blocage paraît en l’espèce tout désigné. C’est la Hongrie, qui refuse une telle sanction, suspendue qu’elle est à cet or noir – russe – dont elle dépend du point de vue énergétique.

Il n’en fallait pas plus pour que ressurgisse le même refrain, qui revient au gré des crises que traverse l’UE. Il s’agit de la remise en cause systématique de la fameuse règle d’unanimité (celle qui permet à des pays de "tout bloquer"). Cela ne concerne pas seulement la Hongrie: les Pays-Bas, par exemple, usent abondamment de ce droit de veto dû à tous les États membres de l’Union, quelles que soient leur taille et leur puissance – du moins en ce qui concerne les questions internationales (sanctions comprises).

D’une certaine façon, cette unanimité requise pour les questions cruciales (en politique étrangère, donc, mais pas seulement), peut aussi être perçue comme un droit consubstantiel à la construction européenne. C’est le droit de dire "non", ou bien "non, pas comme cela", ou "pas à ces conditions". Qui sait, d’ailleurs, si certains pays, qui voient aujourd’hui cette unanimité comme une entrave à la liberté d’agir vite, ne seront pas – un jour – bien contents de retrouver ce droit à dire "non".