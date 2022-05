Cannes, ou le miracle permanent

Bien sûr, le VAF n’est, comme le Centre du cinéma et de l’audiovisuel (CCA) chez nous, qu’un premier "guichet". Qui, une fois franchi, permet d’aller chercher d’autres financements, via le Tax Shelter ou les fonds régionaux, style Wallimage. Toujours est-il que voir notre cinéma décrocher, dans ce contexte, trois récompenses en sélection officielle du festival de Cannes tient probablement du miracle. Un miracle permanent, serait-on tenté de dire, si l’on jette un œil dans le rétro et constate qu’avant Lukas Dhont, Felix Van Groeningen et les frères Dardenne (présents sur la Croisette pour chaque film réalisé depuis…1999), Jaco Van Dormael, Bouli Lanners, le duo Patar et Aubier, Laura Wandel et, déjà, les frères Dardenne, ont tous, à des degrés divers, marqué l’événement cannois de leur empreinte.

Bien sûr, et alors que nous sortons d’un contexte sanitaire difficile, durant lequel la ministre wallonne de la Culture, Bénédicte Linard, a mis en place plusieurs mécanismes de soutien qui ont fait l’unanimité, il peut sembler inopportun de demander des moyens supplémentaires pour la cause. Et peut-être est-il ironique que pareille demande émane des Dardenne, dont les derniers budgets avoisinent, voire dépassent largement, la barre des 5 millions €.La pérennité de sa réussite, et des nombreux métiers qui en vivent, est pourtant à ce prix. Car on peut reprocher beaucoup de choses à notre cinéma, à commencer par le fait de ne pas suffisamment fédérer le public. Mais en aucun cas de ne pas faire le maximum avec le strict minimum.