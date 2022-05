Traumatisme grave pour le mythique restaurant bruxellois " Comme chez soi " qui a perdu une étoile dans le guide Michelin. Les patrons sont sous le choc. Certains chefs réputés, tel Cyril Lignac, ont renoncé à jouer le jeu: " C’est une tyrannie. Une étoile et on ne cuisine plus pour soi, mais pour les inspecteursdu Michelin ." Lesquels feraient plus peur que les fouille-frigo de l’Afsca. Notre idée: rebaptiser les restaurants " À l’inspecteur bienvenu", "La brasserie de l’inspecteur", "Parfum d’inspection" ou "L’inspecteur aux petits oignon s". Pluie d’étoiles garantie!

Ce foutu système scolaire wallon

Les Dardenne à nouveau à Cannes. Le système scolaire wallon ne serait donc pas si nu? ©AFP

" C’est la faute du système scolaire wallon si je ne parle pas le néerlandais. " Cette diatribe pathétique et qui vise surtout à flatter les préjugés flamands a été formulée mardi par Georges-Louis Bouchez! Je me disais: si on a des présidents de parti girouettes et démagogues, ne serait-ce pas aussi la faute du système scolaire wallon? En fait, si les Dardenne n’obtiennent pas leur troisième palme d’or à Cannes, si Stromae n’obtient cette fois qu’un seul disque de platine ou si Odoo, le fleuron entrepreneurial de Ramillies, n’engage que 2000 personnes en 2022, le fautif est tout désigné: c’est le système scolaire wallon!

Trois mois de guerre, on s’habitue à tout!

Le président Zelensky, devenu une star en ...trois mois ©-AFP

Trois mois de guerre en Ukraine déjà. C’est fou comme on s’habitue. Au début, on suivait les événements heure par heure. Comme si ça se passait au fond du jardin. Aujourd’hui, le conflit ukraino-russe ne fait plus qu’épisodiquement la Une, confiné aux pages internationales.L’accueil des réfugiés fatigue. Le président Zelensky n’est plus ressenti comme un chef de guerre mais un influenceur en treillis pimentant les pince-fesses de Cannes ou Davos. Au point qu’en l’honneur de TomCruise et de " Top Gun 2 " sur la Croisette, on a fait voltiger la Patrouille de France, sans réaliser qu’à 2000 km de là, ça bombarde pour de vrai! Et tout ça n’a choqué personne…

Objectif tunes, comme d’habitude

Et si on rééditait tout en noir et blanc? ©BELGA

Je lis que la société Moulinsart devient "Tintin imaginatio S.A.". Objectif: monétiser encore et toujours l’œuvre d’Hergé, et avec… imagination puisque la sortie d’un album inédit demeure impossible. On va donc en vrac lancer une grande expo "immersive" à Paris, un abécédaire illustrésigné Patrice Leconte, des " concerts-fictions " (sic) de musique tibétaine et aussi une édition colorisée d’une version originelle des " Cigares du pharaon "…Et ensuite? Notre suggestion: republier en noir et blanc tous les albums de Tintin parus en couleur!

La rougeole du hamster?Même pas peur

Il paraît que c’est pas bien grave, la variole du singe, moins que le Covid en tout cas.C’est juste le nom qui fait peur. Presque plus peur qu’une guerre nucléaire. C’est que ce style d’appellation, un nom de maladie accouplé à un animal exotique, de suite, ça semble mystérieux et incontrôlable, surtout depuis l’affaire du pangolin. Évoquez la rubéole du koala, la grippe du tamanoir ou la rhino-pharyngite de la mygale, on frémit d’effroi. Par contre, la bronchite du teckel, la coqueluche du labrador ou la rougeole du hamster, Marc Van Ranst aura beau marteler des chiffres de contamination " alarmants ", aucun risque que ça crée une psychose collective.

ENBREF

TROP SOLIDAIRE

Un Anglais de 29 ans a quitté sa femme " 10 jours après avoir accueilli chez eux une réfugiée ukrainienne de 22 an s." Si le port du masque avait été maintenu, ce ne serait peut-être pas arrivé.

PAS PAR HASARD

Ce n’est pas pour les 200 millions promis par an que Kylian Mbappé a renoncé au Real de Madrid, mais pour laisser une chance à Eden Hazard d’enfin y faire son trou.Et on le critique quand même…

ROIS DU KLAXON

L’automobiliste belge est " le roi du klaxon " selon la FondationVinci autoroutes. C’est que dans un pays multilingue, le klaxon est un langage universel!

PAS AU COURANT

4 Belges sur 10 ne savent pas d’où provient leur électricité. Et oui, on n’est pas des foudres de guerre en matière d’énergie!