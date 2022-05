Fusillade au Texas: l’Amérique s’entre-tue (édito)

Car qu’il soit républicain ou démocrate, un président ne pèse pas grand-chose face à la toute-puissante National Rifle Association (NRA), le lobby le plus puissant du monde, qui défend le droit inaliénable de posséder et de porter des armes. Un amendement porté comme un devoir sacré par les élus principalement républicains et qui échappe à tout questionnement. Car comment ne pas faire le lien entre les 20 millions d’armes achetées par les Américains l’an dernier et les 20.000 morts par armes à feu (sans compter les suicides, qui sont encore plus nombreux) comptabilisés durant la même période?