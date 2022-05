L'édito par Romain Veys: la jungle des kots étudiants

Certains, au contraire, proposeront un logement dernier cri, avec des murs fraîchement peints et même une salle de sport jouxtant les machines à laver du rez-de-chaussée.Mais pour un tel luxe, il faudra banquer. Et pas qu’un peu… Impossible dès lors pour un étudiant issu de famille modeste d’oser en rêver.

L’accès aux logements étudiants représente en effet une mine d’or pour les quelques agences et propriétaires qui ont flairé le bon coup voici maintenant quelques années.Tandis que l’accès aux études se démocratise et draine un nombre de plus en plus conséquent d’étudiants, celui au logement, lui, s’effondre; la faute à ce marché aux mains – essentiellement – du privé, élevé à la loi de l’offre et de la demande.

Du coup, le petit coup de pouce donné par la Wallonie aux étudiants moins favorisés, à travers son dispositif de prêt à taux zéro censé permettre de financer la garantie locative d’un (futur) kot, est salutaire; sans doute même salvateur pour certains, tant la recherche d’un logement peut prendre des allures de jungle au sein de laquelle prime la loi du plus fort, celle du plus riche. Et certainement pas celle du plus démuni.

Nos étudiants ne sont d’ailleurs que l’une des faces un peu plus visibles – surtout en ces temps de chasse au kot – d’une crise qui ne cesse d’enfler: on estime à près de 40000 le nombre de familles en attente d’un logement social, sans compter celles qui sont récemment venues s’ajouter à la suite des terribles inondations du dernier été, ni la crise ukrainienne des réfugiés. Au point de ne plus parler aujourd’hui de crise du logement, mais de crise du relogement.

Face à ces constats, la Région agit. Avec ses moyens. C’est, on le répète, salutaire. Mais cela ne suffira pas. À charge dès lors pour le privé de suivre le mouvement et de troquer un petit peu de son profit pour plus de solidarité.