Comprendre, c’est un peu pardonner ?

Il y a énormément de hauteur dans la manière dont la majorité des victimes a appréhendé ce long procès.Les témoignages dans ce journal des présidents des deux principales associations de victimes sont interpellants par l’humanité de leurs propos.

Alors que certains auraient pu réclamer des têtes avant d’entamer le procès le 8 septembre, on réclame aujourd’hui de la compréhension: "La peine n’est pas l’enjeu" , nous dit Philippe Duperron (association 13Onze15).La compréhension, ce n’est pas absoudre les accusés mais c’est plutôt comprendre leurs motivations au moment des faits.Ce n’est pas la sévérité de la peine qui permettra à ces victimes de cicatriser leurs plaies.Ce qu’ils veulent, c’est comprendre comme ces jeunes gars ont pu commettre de tels actes.Comprendre, ce n’est pas pardonner mais c’est un pas entrepris vers l’apaisement.L’apaisement de la haine, c’est aussi l’apaisement du cœur et c’est ce dont les victimes ont besoin pour pouvoir tourner la page en sachant que le livre ne se refermera jamais.

Le verdict est attendu pour le 29 juin et, à ce moment, ce sera aux accusés, aux condamnés de tenter de refermer le livre de leur histoire de terroriste pour écrire un nouveau livre beaucoup plus prometteur et qui pourrait s’inspirer de l’humanité des victimes.