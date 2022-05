La galère de la construction

Pour beaucoup d’entre eux, le rêve de propriété s’est transformé en un véritable exercice d’équilibriste financierpour pouvoir continuer leur chantier, au gré des augmentations des prix des matériaux. Une augmentation de 40% en un an et demi: ce n’est pas rien.

Du coup, que faire quand le budget explose? Quand les délais de livraison et construction s’éternisent? S’engager dans des travaux hors budget et prendre le risque de s’endetter? Ou alors renoncer, mais vivre dans une maison en chantierou non isolée? Que faire lorsqu’on est locataire? Continuer à payer son loyer en même temps que son prêt ou camper dans un chantier non terminé?

Le portefeuille bien plus léger que prévu, les ménages rencontrés ces dernières semaines ont dû faire face à de nombreuses désillusions, mais aussi preuve de beaucoup de ressources – pour se retourner face à des situations parfois très compliquées.

Du côté des corps de métier, architectes et autres professionnels du secteur, il a aussi fallu faire preuve d’ingéniosité, ces derniers mois, pour manœuvrer dans les eaux troubles de cette crise aussi brutale qu’inédite.

D’ailleurs, comment en est-on arrivé là? Que s’est-il passé exactement ces derniers mois? Et maintenant qu’on y est: comment faire baisser la facture? Comment trouver un entrepreneur fiable? Quel choix faire pour son habitation face à l’augmentation des prix de l’énergie?

Tout au long des prochains jours, avec ce dossier, nous vous proposons un plongeon dans l’aventure de la construction et de la rénovation. Une chose est certaine: mieux vaut ne pas avoir peur de se mouiller.