Le rôle d’un ROI à l’école

En réalité, et en l’absence de norme supérieure en la matière, il appartient à chaque établissement scolaire de dresser le code vestimentaire qu’il jugera décent, adéquat ou approprié, que celui-ci apparaisse progressiste ou, au contraire, conservateur.

De ce fait, la complexité qui encadre tout ce débat relève, précisément, de la largesse et de toute la subjectivité que la définition même de ces différents termes ("décent", "adéquat", "approprié") suscitera auprès de chacun.

En revanche, là où tout le monde devra s’accorder, c’est sur la nécessité de chasser de ces ROI et des réactions/sanctions qu’ils induisent toute mesure discriminatoire. Parce que, à ce niveau-là, il existe bel et bien une série de normes supérieures à toutes celles qu’une école déciderait de notifier au sein de son propre ROI.

Interdire aux jeunes filles de dévoiler une part ne serait-ce qu’infime de leur intimité n’a de justesse – pour ne pas dire de justice – que si l’on impose aux garçons des règles en tous points identiques.

Car, en fin de compte, à quoi doit servir un ROI?À " garantir un climat serein d’apprentissage et de vivre-ensemble. Les règles ne doivent pas être établies dans le but de dissuader les élèves de commettre un acte en particulier ou de porter une tenue pouvant nuire à l’image d’une école. Elles doivent être établies dans le but de les responsabiliser et de les initier au respect de la vie en commun ." Et cette réponse pleine de sagesse, ce sont les jeunes du Comité des Élèves francophones qui nous l’apportent.