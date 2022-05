Bini Germay, Marka,Gaston et Johnny Depp dans le même Presse-Citron

Un distributeur de billets qui revient, c’est la fête!

Havelange près de Cineyvit le rêve...d’un nouveau distributeur de billets. ©-L’Avenir

On lit des titres étranges dans notre journal: " Un distributeur de billets de retour à Tintigny, trois ans plus tard ", ou en janvier, " Havelange: le retour d’un distributeur de billets, plus qu’une question de jours ". Avec la politique anti-argent liquide des banques (et l’arnaque du futur réseau Batopin), les distributeurs deviennent aussi rares dans nos régions que les rhinocéros de Sumatra sur la planète (il en reste 30).Quand une localité en récupère un, c’est trois jours de fête au village.Avec inauguration officielle, fanfare, barbecue géant, brocante et concert non de Mister Cover (pour une fois)… mais de Mister Cash évidemment!

Des Codeco qui feront froid dans le dos

Codeco? Un concept qui a de l’avenir. ©-Belga

Je ne veux pas avoir l’air pessimiste, mais bientôt, on aura des Codeco pour le réchauffement climatique. Toutes les semaines, Frank Vandenbroucke ou ses successeurs annonceront des mesures aussi drastiques que pour le Covid et sans grand espoir que la situation ne s’améliore ensuite. Avec des couvre-feux pour la circulation automobile, l’obligation du "zéro déchet", de consommer moins de viande, moins de "vêtements jetables", la fin évidemment des piscines privées, des mégafestivals et des minitrips en avion. Tout ce qui est vivement suggéré déjà, mais dont on se fiche parce qu’on ne veut renoncer à rien. C’est sûr, ça va jeter un froid!

Marka, le «Père de...»

Marka, un parcours remarkable! ©© Jo VOETS

Singulier destin que celui du chanteur bruxellois Marka. Créatif et très en vue dans les années 90, il a été peu à peu oublié, comme la plupart des rockers belges de sa génération. Il se démenait donc pour encore exister lorsque sa fille Angèle et son fils Roméo Elvis devinrent des stars internationales en un rien de temps. De sorte qu’aujourd’hui, la presse ne s’intéresse plus à lui que pour ça. Même Le Monde l’a appelé. Et là, il joue dans une série RTBF dénommée Fils de… Mais c’est sa vie qui devrait faire l’objet d’un feuilleton.Qu’on appellerait Père de… évidemment.

Cette autre guerre, qui passionne la planète

C’était pas une chanson célèbre «Fais moi mal Johnny «? ©AFP

Chaque jour, entre deux nouvelles du front ukrainien, percolent les soubresauts duprocès américain où s’affrontent le comédien Johnny Depp et son ex-épouse l’actrice Amber Heard, lesquels s’accusent réciproquement de violences conjugales. Une guerre de tranchée qui " divise l’Amérique " et dont on ne voit pas la fin. Il serait incontrôlable, elle serait sociopathe… On dit toutefois que le comédien, banni des tournages, pourrait retrouver son rôle fétiche de Jack Sparrow pour un sixième Pirate des Caraïbes . S’il gagne le procès, ça s’appellera Bon père de famille des Caraïbes ; et s’il le perd, ce sera Pervers narcissique des Caraïbes

ENBREF

GASTON LA BAFFE

SOrtira, sortira pas, le nouveau Gaston? ©Franquin

Face à la fronde des héritiers de Franquin, les éditions Dupuis ont suspendu le projet de Gaston repris par le Québecois Delaf. Il faudrait vraiment que le président Zelenski lance avec force " l’Ukraine veut le nouveau Gaston " pour que l’album ait encore une chance de sortir.

IL VOIT (T)ROUBLE

Vladimir Poutine a anormalement peu réagi au désir de la Finlande et de la Suède d’entrer dans l’OTAN. Selon ses médecins, il confond l’OTAN et le concours de l’Eurovision.

MISE AU POING

Fort ronronnante, l’ouverture du 75e Festival de Cannes, mardi. Will Smith, tu nous as manqué!

BORNE TO WIN

Selon le président Macron, sa nouvelle Première ministre est unique: " En France, il n’y a pas 1000 Borne."