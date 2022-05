Le message et la messagère

Dans un pays qui a, ces dernières années, connu de violents soubresauts sociaux, Emmanuel Macron avait besoin d’un messager d’exception pour faire passer sa potion très libérale. A-t-il fait le bon choix? Au premier abord, on pourrait se dire que oui, parce que ce messager est une messagère, et qu’il faut remonter à 1991 (!) pour retrouver une femme, Édith Cresson, au poste de premier ministre en France. Mais dans un second temps, on ne peut s’empêcher de tiquer un peu: comme Madame Cresson, Élisabeth Borne se revendique plutôt de gauche, mais elle va devoir faire passer des mesures qu’on peut difficilement qualifier de "sociales". La comparaison ne s’arrête pas là: comme Édith Cresson, elle entre en fonction dans un contexte fortement inflationniste, et comme elle encore, le président qui l’a nommée ne sera pas candidat à un troisième mandat, comme c’est de rigueur dans la Ve république.

Pour rappel, le gouvernement d’Édith Cresson avait tenu moins d’un an.