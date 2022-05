Le message et la messagère

Le travail, c’est justement un secteur que Madame Borne connaît très bien, pour avoir été la ministre chargée de conduire la fameuse réforme, repoussée du fait de la pandémie de Covid-19. Il est finalement assez logique qu’elle hérite du poste, sans parler du CV qu’elle présente : polytechnicienne, plusieurs fois ministre, ancienne préfète, passée par de grandes entreprises privées et publiques, il fallait au moins ça pour affronter un contexte qui s’annonce tout sauf simple. La guerre en Ukraine et les congestions économiques attendues (flambée du prix des carburants et des matières premières, risques de ruptures des chaînes d’approvisionnement), pèsent lourdement sur la croissance européenne, et la France ne devrait pas faire exception.

Dans un pays qui a, ces dernières années, connu de violents soubresauts sociaux, Emmanuel Macron avait besoin d'un messager d’exception pour faire passer sa potion très libérale . A-t-il fait le bon choix ? Au premier abord, on pourrait se dire que oui, parce que ce messager est une messagère, et qu’il faut remonter à 1991 (!) pour retrouver une femme, Édith Cresson, au poste de premier ministre en France. Mais dans un second temps, on ne peut s’empêcher de tiquer un peu: comme Madame Cresson, Élisabeth Borne se revendique plutôt de gauche, mais elle va devoir faire passer des mesures qu’on peut difficilement qualifier de "sociales". La comparaison ne s’arrête pas là : comme Édith Cresson, elle entre en fonction dans un contexte fortement inflationniste, et comme elle encore, le président qui l’a nommée ne sera pas candidat à un troisième mandat, comme c’est de rigueur dans la Vème république.

Pour rappel, le gouvernement d’Édith Cresson avait tenu moins d’un an.