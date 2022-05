Devenir mère de son père

On ne se sent pas toujours capable de protéger son parent. À 40, 50 ans, 60 ans, la fragilité d’un père ou d’une mère reste difficile à encaisser.Cette personne qui nous a porté, soigné, éduqué, on ne pense pas avoir les épaules pour s’en occuper. Il y a une sorte de deuil à faire, un basculement compliqué à opérer.

Alors on passe le relais à un professionnel. Un avocat qui gère 10, 30 voire 100 personnes protégées, à la grosse louche, Il peut arriver qu’on ne se retrouve pas dans les décisions qu’il prend. Parce que quand un WC n’a pas été lavé pendant six mois, la logique veut qu’on l’attaque avec un nettoyant bien costaud, plutôt que de changer la cuvette. Parce que quand la pelouse n’est pas tondue, on s’arrange avec le voisin, qui veut bien passer sur les deux pelouses avec sa tondeuse, et donner un petit coup de sécateur à la haie, en échange d’une bonne bouteille. Mais l’avocat n’a pas le temps de penser à tout ça: il doit être efficace, rapide…et tant pis si c’est plus cher.

Au fond, cette gestion de la fin de vie d’un proche, c’est un peu comme quand on donne naissance à un enfant. Dans les deux cas, on vit un événement complètement bouleversant, qui marque notre vie à tout jamais. Et on est confronté à des professionnels pour nous assister. Ils exercent leur travail, avec plus ou moins de distance et de chaleur. C’est l’humanité dont font preuve les professionnels qui changera la donne pour les personnes dont la vie est en train de basculer.

Mais ce législateur qu’on évoquait tout à l’heure, il a envisagé ce cas de figure. La famille a le droit ne pas se retrouver dans les décisions prises par un avocat. Après avoir encaissé le choc, elle peut décider de reprendre les choses en main. Cette loi n’est décidément pas si mauvaise…