Vivalia s’indigne de la révélation par notre journal des noms des trois candidats au poste de directeur général. Parce que cette révélation pourrait nuire au processus, aux personnes, à l’intercommunale. Ah bon ! La presse devrait donc se garder de révéler des informations qui pourraient nuire aux institutions ? Certes, nos objectifs diffèrent. Révéler un transfert, sportif ou non, avant l’heure peut faire capoter celui-là, donner l’intérêt d’un repreneur potentiel avant une signature met la vente en péril. Cela vaut pour beaucoup d’exemples. Dit crûment, lorsque l’intérêt supérieur ne le commande pas, ce n’est pas notre souci. Le nôtre est d’informer le public luxembourgeois des trois candidats déclarés et assumés au poste le plus important du plus gros employeur de la province qui fonctionne avec les finances publiques. Si ça, ce n’est pas de l’info d’intérêt général ? Un candidat se sent mal parce qu’il est favori et n’a pas prévenu son employeur ? On le comprend. Et alors ? Va-t-on nous reprocher le fait qu’il ne l’ait pas fait ? Vivalia se trompe de cible. S’il doit montrer le doigt, c’est à celui ou même ceux de ses rangs qui a ou ont donné les noms. Pour notre part, merci à ceux qui permettent à la presse d’exercer son métier d’information. Dès l’instant où nous connaissions les noms, les publier était notre devoir.