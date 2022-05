Chasse aux malades

Cependant, elle part d’un principe nauséeux, à savoir qu’il existe de trop nombreux resquilleurs parmi les malades, peu enclins à vouloir véritablement se réinsérer dans le marché du travail.

Or, le problème est beaucoup plus complexe que cela, et le fait de vouloir sanctionner les personnes ne démontrant pas leur bonne volonté s’avérera, in fine, contre-productif. En effet, lorsque l’on est en maladie longue durée, c’est dans la majorité des cas pour cause de burn-out, dépression ou épuisement psychologique. Ajouter une pression supplémentaire, sous la forme d’une sanction, ne fera qu’empirer le mal et les problèmes de type sociaux, ou de stress dû non seulement à la maladie, mais aussi aux finances déjà dans le rouge vu la lourde perte de revenus de ceux qui sont "sur la mutuelle".

Dans ce cadre, une sanction de 2,5% sur une allocation n’est pas énorme et est même plutôt symbolique, mais le principe même donne un sentiment de culpabilité à des personnes qui ont déjà bien du mal à s’en sortir mentalement sans cela. Dès lors, au-delà de sanctions improductives, c’est plutôt dans les moyens d’accompagnement (médecins-conseils, psychologues, coachs mentaux,…) et dans le remboursement des frais de consultation de ceux-ci que le besoin d’investissement se fait ressentir. Cela permettrait en tout cas d’attaquer le mal à sa racine. À savoir diminuer le stress et l’anxiété, véritables fléaux de notre triste époque de "chasse aux sorcières".