Sacerdoce électrique

Certes, cet élan est moins le fait des particuliers que des entreprises encouragées, ou contraintes, par la fiscalité et une offre électrique débordante. Le citoyen quidam a d’autres priorités que d’investir dans une voiture neuve.Qui plus est quand le coût de la caisse est aussi lourd que le poids de sa batterie. Mais la flambée du diesel et de l’essence fait réfléchir.Surtout ceux qui ont déjà investi dans des panneaux solaires.Ou les plus motivés par le défi écologique.

Il faut néanmoins reconnaître que circuler zéro émission, tout plaisant que ce soit, relève encore du sacerdoce. L’autonomie des électriques s’est améliorée, mais reste une contrainte pour qui veut voyager au-delà d’un rayon d’action local. Tandis que les autos survoltées se multiplient sur les routes, les bornes à se partager sont fantomatiques.

La Wallonie fait pâle figure dans cette dynamique, en comparaison de la Hollande, ou même de la Flandre. Se ravitailler en énergie sur une borne publique tient de la loterie. Les tarifs sont opaques, les systèmes de paiement débridés. Impossible de faire le plein avec une simple carte bancaire, comme à la pompe.Et le gouvernement attend que l’Europe rende un avis avant de se décider à simplifier tout cela.

Il est vrai que c’est au boulot, parce que l’énergie y sera moins chère, ou à son domicile, parce que le creux de la nuit est idéal, qu’il est le plus intéressant de rebooster ses batteries. D’où l’engouement pour l’installation de bornes de recharge privées. Mais ce sera loin d’être suffisant au regard de la révolution technologique qui a démarré.Les autorités publiques ne peuvent rester bras ballants.Une fiscalité adaptée et une politique cohérente et volontaire sont indispensables.