La sécheresse, «Plus belle la vie» et Poelvoorde dans le Presse-citron

Devine qui vient dénier ce soir?

Sec, trop sec! Et ça ne va pas s’arranger ...

Vous le savez, c’est la sécheresse en Belgique (enAsie, l’Inde surchauffe), mais la météo tricotée chaque jour par les médias reste invariablement souriante et rassurante. Autant on a matraqué de l’anxiété sur le Covid, autant on bombarde de l’insouciance sur le drame climatique en cours. Températures anormales? On trouvera toujours bien une statistique pour relativiser. Et donc ce n’est que "barbecue sans nuage", "mariage sans parapluie", "tout beau week-end en perspective à la côte" ou "c’est la ruée sur les piscines" débité sur un ton pimpant. Le déni du réchauffement climatique a encore de beaux jours (ensoleillés) devant lui…

Et si un jour les Wallons passaient leur bac

Un essayiste belge, Jules Gheude, a émis (dans Le Monde ) l’idée que la Belgique va se dissoudre en 2024, la Flandre devenant indépendante et la Wallonie, pour se sauver, se rattachant à la France. Trop cocasse d’imaginer la carte de France qui s’augmente d’un département. Que Macron devient notre président. Qu’Elio Di Rupo préside le Conseil départemental. Que nos communes et provinces se muent en " collectivités territoriales ."Que la RTBFdevienne "France 3 Wallonie-Bruxelles", que le Standard et Charleroi jouent en Ligue 1 et que, lorsque nos enfants nous fatiguent avec des projets saugrenus, on puisse leur répondre: " Passe ton bac d’abord! "

Étouffé sous les «A ne pas manquer»

Des séries «à ne pas manquer»

Il y a un truc agaçant, c’est la surenchère permanente sur l’offre audiovisuelle qui ne cesse de croître. Explosion partout de titres tout en nuance du genre " 7 nouvelles séries à ne pas manquer sur Netflix", "10 films à ne surtout pas manquer sur Arte", "20 pépites à ne pas louper en 2022", "5 séries de superhéros à ne pas rater sur Amazon prime " auxquels s’ajoutent les " 15 films les plus attendus de Cannes " ou les " 5 séries made in Grand-Duché à ne pas rater ". On suffoque, enseveli sous les " à ne surtout pas manquer "! Pour plagier la petite phrase d’un publiciste (à propos de la montre Rolex): " si à 50 ans, t’as raté les films et les séries à ne pas rater…t’as raté ta vie ".

Plus belle la fin ...

Laurent Kerusore,Rebecca Hampton, Joakim Latzko… Que vont-ils devenir? ©© Olivier Martino - FTV - TELFRANCE

La fin de Plus belle la vie , c’est ce 18 novembre. Fin d’une saga quotidienne entamée voilà 18 ans sur France 3, qui a ramé au départ avant de prendre son envol, puis d’un peu lasser.

Une vraie PME basée à Marseille, où l’on produisait un épisode par jour.On y a vu le premier mariage gay dans une fiction française. Certains comédiens, présents depuis le début, auront du mal à se réinventer pour jouer ailleurs.

On se dit qu’ils peuvent toujours transposer le concept au théâtre.Ou en faire une comédie musicale! La France voudra les voir en vrai… Plus belle la tournée!

EN BREF

L’APRES-MADHI

Je lis: " Qui remplacerait Samy Madhi comme secrétaire d’État à l’Asile ?" (s’il devient président du CD & V).Notre avis: un humain, ce serait bien!

Machines à sous? Bientôt la fin de la pub...

PARIS GAGNANTS

On parle d’interdire la pub pour les paris et jeux de hasard. Coup dur pour le foot? À moins de trouver la parade. Voici la composition du futur champion de Belgique: gardien, Ladbroke; en défense, Unibet, Betfirst et Cirdus; à l’avant, Pokergame, PMU et Bwinn, etc.

PÉNURIE EN VUE

Les insectes se font rares. C’est fou, on était censé les manger dans l’alimentation du futur.

CORDON SCOLAIRE

Le néerlandais pourrait redevenir obligatoire dans nos écoles. Pourtant, pour éviter d’être contaminé par les outrances de l’extrême droite flamande, le plus simple est encore de