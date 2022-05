S’abstenir d’abstinence

Avant que le législateur en décide autrement en 2017, les homosexuels étaient purement et simplement exclus du don de sang, et ce depuis les années 80, les années sida. La loi modifiée il y a de ça 5 ans prévoyait qu’un homme ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme (on dit « HSH ») devait attendre un an après le dernier rapport. La discrimination ne disparaissait pas. Mais elle était moins flagrante.